Яценюк "передумал": Власенко не арестовывали, СМС о задержании получил Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк со ссылкой на предоставленную председателю Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину информацию.

По словам Яценюка, Кожемякин разговаривал с заместителем генерального прокурора Анатолием Пришко, который сообщил, что в отношении Власенко “осуществляются следственные действия, но решение процессуальное не принималось”.

Яценюк сообщил, что сейчас едет в Генеральную прокуратуру. Он уточнил, что Власенко прислал СМС-сообщение о своем задержании народному депутату Александру Турчинову, а тот уже позвонил по телефону Яценюку.

Напомним, ранее сегодня Яценюк заявил, что получил СМС-сообщение от Сергея Власенко, в котором тот заявил о своем аресте в Генпрокуратуре.

Корреспонденту УНИАН не удалось связаться по телефону с Власенко - он выключен. В то же время, как сообщили нашему корреспонденту в Харькове сторонники Юлии Тимошенко, которые дежурят возле больницы «Укрзализныци», сегодня Власенко не посещал экс-премьера. Также они сообщили, что сейчас у Тимошенко находится ее дочь Евгения.