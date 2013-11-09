У Кличко требуют, чтобы Янукович пришел на внеочередное заседание парламента

УДАР требует, чтобы на внеочередное заседание парламента 13 ноября, где будут рассматриваться ключевые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законопроекты, пришел Президент Украины Виктор Янукович.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «УДАР Виталия Кличко».

"Должен, наконец, наступить момент истины. Если у Президента в действительности есть воля и стремление к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, он должен присутствовать при принятии законопроектов, необходимых для выполнения основных критериев ЕС и засвидетельствовать свою поддержку курса на евроинтеграцию», - подчеркнул лидер УДАРа Кличко и добавил: «Президент же нашел время, чтобы посетить Москву и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным накануне саммита в Вильнюсе».

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«В украинском парламенте 13 ноября будут решаться важнейшие вопросы для успешного результата вильнюсского саммита и реализации европейских стремлений Украины. Поэтому, считаю, что Янукович должен найти время, чтобы продемонстрировать украинскому обществу свои настоящие намерения относительно будущего Украины, а фракции Партии регионов - позицию относительно голосования за ключевой на сегодняшний день законопроект, которого ожидает европейская сторона, - о решении вопроса Юлии Тимошенко", - подчеркнул Кличко.

В УДАРе считают, что присутствие Президента Януковича на внеочередном заседании парламента 13 ноября мобилизует провластную фракцию и засвидетельствует настоящие намерения украинской власти относительно декларируемого ею курса на европейскую интеграцию Украины.