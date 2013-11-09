Рыбак проведет внеочередное заседание Верховной Рады 13 ноября

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал Распоряжение «О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва».

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Распоряжение подписано по требованию 160 народных депутатов Украины «о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины».

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Председатель ВР распорядился «созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины седьмого созыва на 10 часов 13 ноября 2013 года, на котором рассмотреть такие вопросы: 1) проект закона Украины о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы; 2) проект закона Украины о прокуратуре (реестр. №3541, второе чтение); 3) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов (реестр. №3396, второе чтение)».

Также Рыбак поручил руководителю Аппарата Верховной Рады Украины Валентину Зайчуку обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 13 ноября 2013 года и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.