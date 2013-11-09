Рыбак утвердил состав рабочей группы для подготовки закона о лечении Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал Распоряжение «О персональном составе Временной рабочей группы по подготовке законопроекта о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы».

Соответствующее сообщение размещено на Официальном веб-портале Верховной Рады.

Документ подписан в соответствии с решением Верховной Рады Украины от 8 ноября 2013 года.

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Возглавил Временную рабочую группу народный депутат из фракции Партии регионов Геннадий Васильев. Заместителем председателя Временной рабочей группы утвержден народный депутат из фракции ВО «Свобода» Андрей Мищенко. В состав рабочей группы вошли: Виталий Журавский (фракция Партии регионов), Владимир Олейник (фракция Партии регионов), Владимир Мысык (фракция Партии регионов), Дмитрий Шпенов (фракция Партии регионов), Инна Богословская (фракция Партии регионов), Андрей Кожемякин (фракция ВО «Батькивщина»), Геннадий Москаль (фракция ВО «Батькивщина»), Ирина Луценко (фракция ВО «Батькивщина»), Ирина Геращенко (фракция ПП «УДАР Виталия Кличко»), Сергей Гордиенко (фракция Коммунистической партии Украины), Игорь Еремеев (внефракционный).