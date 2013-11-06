8 ноября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ЗСТ с ЕС ОТМЕНЯЕТСЯ? ЧТО ДАЛЬШЕ? ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ»

Организатор – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Анализ текущей экономической ситуации в Украине.

2. Кто даст Украине взаймы?

3. Когда Правительство поднимет цену на газ для населения?

4. Кризис казначейства и блокировка средств местных бюджетов – временное явление или системный эффект?

5. Оценка стабильности украинской экономики в случае не подписания Договора о создании ЗСТ с ЕС.

Участники круглого стола:

1. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

2. ВИКТОР СУСЛОВ, представитель Украины в Евразийской экономической комиссии

3. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

4. БОРИС КУШНИРУК, экономический эксперт, Народный Рух Украины

5. ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН, директор экономических программ Центра Разумкова

6. ЕВГЕНИЯ АХТЫРКО, начальник аналитического отдела департамента ценных бумаг ПУМБ

7. АНДРЕЙ НОВАК, глава Комитета экономистов Украины.

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)