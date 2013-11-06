Гаишники поймали на "Гарпун" россиянина, которого Интерпол искал за убийство (видео)

Система "Гарпун" в одном из сел Днепропетровской области зафиксировала превышение скорости. "Субару" неслась по дороге со скоростью под 100 км/ч. И уже через два километра, почти на въезде в Днепропетровск, нарушителя поджидал экипаж ГАИ.

Нарушителей инспекторы ГАИ остановили и узнали водителя. Мужчину уже полгода как разыскивали российские правоохранители по подозрению в убийстве. Инспектор ГАИ Евгений Белан признается, что сразу узнал мужчину из розыска. Фото в базе Интерпола появилось три дня назад: "Я увидел, вспомнил ориентировку и решил еще проверить, хотя уже знал, что это именно тот человек, которого мы ищем", сообщает ТСН.

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Гаишники говорят, что 24-летний водитель и трое его пассажиров вели себя спокойно, пока документы не стали проверять по базам.

"Сначала вел себя адекватно, а потом сказал, что пойдет за паспортом в автомобиль, и пытался скрыться", - рассказал инспектор ГАИ Валентин Литвиненко. Разыскиваемый пытался удрать от гаишников через поле. Говорят, что бежал он быстро. "Я бежал до последнего. Уже думал, что я его догоню. Но не смог догнать. Уже начал применять огнестрельное оружие", - рассказал инспектор Белан. Задержанного лишь недавно объявили в международный розыск. До того его полгода искали в России.

Его подозревают в убийстве мужчины, произошедшего в Белгороде полгода назад. 25-летний крановщик сразу перешел украинскую границу и прятался у тети на Днепропетровщине. Именно на ее машине он и превысил скорость, когда хвастался мощностью мотора перед покупателями авто. "Пытался по интернету продать машину вместе со своей родственницей. Приехали покупатели. И они поехали в Днепропетровск на СТО, посмотреть, в каком она состоянии", - рассказал пресс-секретарь областного УМВД Алексей Щербатов.

Ошарашенных покупателей, которые стали случайными участниками гонки, наконец, отпустили. А задержанный россиянин теперь ждет экстрадиции в Днепропетровском СИЗО. Напомним, что в Николаеве схватили чеченца, которого Россия подозревает в терактах. Мужчина сбежал из России в Украину еще в начале 2013 года.