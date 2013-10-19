Гаишники Донецка поймали пьяного водителя, сбившего насмерть пешехода

В Донецке инспекторами ГАИ оперативно задержан 18-летний водитель, который насмерть сбил 50-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, прибывшие на место аварии инспектора, оценив ситуацию, начали обследование близлежащих территорий, и в одном из дворов многоэтажек обнаружили старую иномарку с характерными для ДТП повреждениями. Милиционеры сразу же заблокировали выезд машины из двора патрульным автомобилем и заставили водителя выйти из машины.

Разбитая левая сторона автомобиля и разорванная покрышка четко указывали на причастность автомобиля к дорожно-транспортному происшествию, сам же водитель находился в нетрезвом состоянии.

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В ходе оформления ДТП водителя опознали и продавцы киосков, которые видели 18-летнего парня, когда он, бросив машину, возвращался к месту совершенного ДТП и, удостоверившись, что пешеход не подает признаков жизни, быстро скрылся.

Как выяснилось, этот автомобиль юноша с друзьями ремонтировал в одном из гаражных кооперативов района, а вечером, изрядно выпив, решил покатать друзей на чужой машине по ночному городу.

Проезжая по пр. Колхозному, водитель, не имея достаточных навыков вождения, да еще и под воздействием спиртного, не справился с элементарной ситуацией в пути и совершил наезд на пешехода.