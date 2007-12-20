Луценко хочет видеть Цушко, но его не могут найти

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает, что кадровых чисток в ведомстве не будет, но количество своих заместителей он сократит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве после церемонии возложения цветов к Мемориалу сотрудникам МВД, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

«Такое количество заместителей недопустимо, быть не может», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что кадровые изменения конечно будут. «Тогда зачем происходили досрочные выборы?”, - задал министр риторический вопрос, добавив при этом, что этот процесс не будет «чисткой», а это будет восстановление в должностях тех людей, которые были уволены из МВД за время управления ведомством Василия ЦУШКО.

Также Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что «милиция не будет вмешиваться в партийную жизнь».

В то же время, он отметил, что не собирается формировать свою команду по так называемому «земляческому принципу». «Я не формирую команды по земляческому принципу. Никогда не формировал и не собираюсь их формировать», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, встречался ли он со своим предшественником В.ЦУШКО, министр сказал: «С ЦУШКО не встречался. К сожалению, это большая беда: нет ШУФРИЧА, не кому искать. Пока еще его (В.ЦУШКО) не могут найти, и в этом есть проблема».

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в любом случае портрет его предшественника в должности руководителя МВД будет висеть в галерее министров среди всех, кто занимал эту должность.