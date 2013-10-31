Мэр Одессы Костусев подал в отставку

Одесский городской председатель Алексей Костусев написал заявление о сложении полномочий.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

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"Алексей Костусев написал заявление о сложении полномочий Одесского городского председателя", - говорится в сообщении.

Мэром Одессы Костусев был с 6 октября 2010 года. 25 октября 2013 года Алексей Костусев ушел на больничный. Перед этим Одесская облорганизация "Свободы" обратилась в ГПУ и МВД с просьбой провести проверку причастности Костусева "к противоправной деятельности Игоря Маркова и привлечь его к предусмотренной законом ответственности".

Как сообщал УНИАН, 23 октября суд избрал меру пресечения для экс-нардепа и лидера партии «Родина» Игоря Маркова в виде содержания под стражей до 20 декабря.