Яценюк заявил, что оппозиция поддержит законопроект Лабунской о лечении заключенных

13:35, 01 ноября 2013
Политика
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Три оппозиционные фракции поддержат законопроект депутата Анжелики Лабунской о лечении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за рубежом

Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что “в том случае, если законопроект Лабунской будет проголосован в Верховной Раде Украины. Первое: мы, как украинская оппозиция, поддержим этот законопроект, и второе — при таких обстоятельствах мы не будем настаивать на рассмотрении законопроекта, внесенного тремя оппозиционными фракциями”.

Яценюк сообщил, что фракция “Батькивщина” провела консультации с фракциями “УДАР” и “Свобода” относительно поддержки законопроекта.

“И это общая позиция трех оппозиционных фракций”, — сказал Яценюк.

Он напомнил, что миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского определила, что законопроект Лабунской является лучшей основой для решения вопроса об освобождении Тимошенко, и именно поэтому оппозиция поддержит этот законопроект.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус относительно лечения осужденных лиц за рубежом необходимо искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.

Справка УНИАН. 22 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), внесенный народным депутатом Лабунской (внефракционная). Законопроектом предусмотрено дополнить ст. 84 Уголовного кодекса Украины новыми положениями.

Предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы является справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно в течение не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпитали т. п.) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.

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