Яценюк заявил, что оппозиция поддержит законопроект Лабунской о лечении заключенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что “в том случае, если законопроект Лабунской будет проголосован в Верховной Раде Украины. Первое: мы, как украинская оппозиция, поддержим этот законопроект, и второе — при таких обстоятельствах мы не будем настаивать на рассмотрении законопроекта, внесенного тремя оппозиционными фракциями”.

Яценюк сообщил, что фракция “Батькивщина” провела консультации с фракциями “УДАР” и “Свобода” относительно поддержки законопроекта.

“И это общая позиция трех оппозиционных фракций”, — сказал Яценюк.

Он напомнил, что миссия Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского определила, что законопроект Лабунской является лучшей основой для решения вопроса об освобождении Тимошенко, и именно поэтому оппозиция поддержит этот законопроект.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус относительно лечения осужденных лиц за рубежом необходимо искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.

Справка УНИАН. 22 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), внесенный народным депутатом Лабунской (внефракционная). Законопроектом предусмотрено дополнить ст. 84 Уголовного кодекса Украины новыми положениями.

Предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы является справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно в течение не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпитали т. п.) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.