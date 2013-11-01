Депутат раскритиковал законопроект Лабунской о лечении заключенных

Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк, комментируя законопроект Анжелики Лабунской о возможности выезда отбывающих тюремный срок лиц на лечение за границу с одновременным освобождением от тюремного заключения по состоянию здоровья.

«Не предусмотрено четких механизмов как должна происходить эта процедура. Законопроект, скорее всего, направлен на одну конкретную личность, но он может открыть для других осужденных новые возможности уклоняться от пребывания в местах лишения свободы. Ведь согласно законопроекту Лабунской, осужденному достаточно подать справку от доктора и согласие от зарубежной клиники, которая примет такого осужденного на лечение. Конечно, это даст возможность многим осужденным уклоняться от исполнения наказания, а суды потеряют возможность влиять на данную ситуацию», — пояснил Лабазюк.

Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской, предлагает предоставить возможность лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, выезжать на лечение за рубеж, если в течение 365 дней лечение в Украине не дает результатов. Одновременно с принятием решения о разрешении выезда за рубеж на лечение судья обязан принять решение об освобождении заключенного от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Лабазюк подчеркивает, что законопроект не разграничивает категории осужденных, которые могут покинуть страну для лечения. А это в условиях коррумпированности украинской медицины и судов откроет широчайшие возможности для выхода на свободу социально опасных преступников. Депутат отметил, что сегодня купить справку о болезни — не проблема.

«Завтра с такими справками и подтверждениями, что их готовы принять на лечение зарубежные врачи, начнут обращаться осужденные за тяжелые преступления — насильники, убийцы. Такого ограничения законопроектом не предусмотрено», — сказал депутат.

Лабазюк также отметил, что законопроект не предусматривает процедуры экстрадиции тех, кто уехал на лечение и был освобожден от отбывания тюремного срока. Это позволит преступникам не только избегать наказания, скрываясь за рубежом, но и сделает невозможным привлечение их к ответственности по другим делам, которые могут вестись против них в Украине.

Депутат уверен, что подобные законодательные инициативы должны разрабатываться при консультационной поддержке судей и правоохранительных органов, потому что отправка осужденных на лечение за границу — совершенно новое явление в украинской юридической практике.