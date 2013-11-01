УДАР обещает поддержать любое приемлемое для ЕС решение проблемы Тимошенко

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко в Одесской области, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам Кличко, "сегодня, как никогда, Украина близка к провалу своих евроинтеграционных устремлений. Все предупредительные звоночки уже прозвучали. Если власть готовится не к срыву подписания, а хочет, чтобы оно состоялось, нужно срочно принимать решение по Юлии Тимошенко».

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Он подчеркнул, что "сначала Янукович переложил ответственность за решение этой проблемы на Верховную Раду, а теперь власть не хочет принятия решений относительно Тимошенко и в парламенте".

Кличко напомнил, что "УДАР" инициирует проведение двух сессионных недель подряд, чтобы парламент смог доработать и принять законопроекты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 31 октября миссия Европарламента Пета Кокса и Александра Квасневского заявила, что на базе законопроекта народного депутата Анжелики Лабунской нужно искать необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за рубежом.

В частности, в заявлении Кокса и Квасневского отмечается: “Завершив 24-й визит нашей миссии в Украину, и проведя встречи, среди прочих - с Президентом, премьер-министром, министром юстиции, госпожой Тимошенко и лидерами оппозиции, и проведя разговор с председателем Верховной Рады, учитывая историческую возможность подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной в Вильнюсе и отмечая, что для решения вопросов, которые остались, в распоряжении остается очень мало времени, мы призываем и проправительственные, и оппозиционные партии в Верховной Раде приложить все усилия для достижения консенсуса относительно дальнейших законодательных шагов, и сделать это как можно скорее”.

“Наша миссия изучила все законопроекты относительно лечения осужденных лиц за рубежом. Мы пришли к выводу, что законопроект Лабунской является лучшей основой, на которой следует создавать и искать необходимый консенсус между проправительственными и оппозиционными партиями. Мы обращаемся с искренней просьбой приложить все усилия, чтобы завершить работу по этому срочному вопросу как можно скорее”, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), внесенный народным депутатом Лабунской (внефракционная). Законопроектом предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных заведениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее чем 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных заведений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что основанием для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, являются справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно в течение не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении, и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпиталя и т.п.) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.