Главное за день: обзор топ-новостей

Кандидат в президенты Маргвелашвили побеждает в первом туре - ЦИК Грузии

Кандидат в президенты Грузии от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили побеждает на выборах в первом туре, набрав 62,11% голосов избирателей.

Роспотребнадзор обвинил Украину в недружелюбном отношении

Роспотребнадзор, запретивший с конца июля ввоз в Россию кондитерских изделий Roshen из-за претензий к ее качеству, готов повторно проинспектировать фабрики только после изменения позиции украинских властей к российским экспертам. "По результатам инспекции установлено, что украинская кондитерская продукция изготавливается на основе устаревших нормативов и не соответствует санитарным требованиям России по показателям микробной порчи - содержанию дрожжей и плесневых грибов для ряда групп кондитерских изделий", - отметило ведомство в отчете.

СМИ: Спецслужбы США прекратили прослушку, когда об этом узнал Обама

Агентство национальной безопасности (АНБ) США прекратило прослушивать телефонные разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других мировых лидеров после внутренней проверки Белого дома летом, пишет в понедельник издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве.

Сегодня Украина отмечает День освобождения от фашистких захватчиков

Сегодня, 28 октября, в Украине отмечается праздник - День освобождения страны от фашистских захватчиков. Дата праздника приурочена к годовщине окончания Восточно-Карпатской наступательной операции, в ходе которой последние немецкие солдаты были изгнаны с территории УССР 28 октября 1944 года.

На Закарпатье школьники атаковали мэрию из-за отмены каникул (фото)

Сегодня в Ужгороде Закарпатской области около 2 тысяч школьников и их родителей забросали мэрию яйцами, конфетами и туалетной бумагой, протестуя против отмены осенних каникул.

Россия не собирается вводить визовый режим с Украиной, но думает о загранпаспортах

"Загранпаспорт сейчас сделать не проблема, абсолютно верно. Надо сделать так, чтобы к моменту, когда этот режим будет вводиться, чтобы все, кто хотел, эти паспорта получил. А визы нам не нужны. Я считаю, это будет колоссальной ошибкой. Российская Федерация визы вводить не предполагает", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Киеве побит температурный рекорд позапрошлого века

Сегодня в Киеве теплая и ясная погода побила температурный рекорд, зафиксированный 28 октября 1895 года. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 19,6 градусов, а сегодня он превысил эту отметку.

МВФ рекомендует отложить снижение ставок НДС и налога на прибыль

Международный валютный фонд рекомендует Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

В 2013 году количество интернет-пользователей в Украине составило половину населения

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2013 года 49.8% взрослого населения Украины пользовались Интернетом. Таким образом, рост числа пользователей продолжается даже большими темпами, чем ожидалось. Темп прироста в течение февраля 2012-октябре 2013 составил 16%, что, впрочем, уступает рекордному прыжку в 34% в период с марта 2011 по февраль 2012.

В 2013 году Украина сократила импорт и потребление газа, увеличила экспорт электроэнергии

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,2% - до 34,695 млрд кубометров. Также Украина сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м. За этот же период Украина сократила импорт нефти в 4 раза - до 320,2 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 275,7 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина возобновила импорт газа через Польшу

Украина с субботы, 26 октября возобновила импорт газа через Польшу, приостановленный с начала текущего месяца из-за слишком высокой цены этого топлива. В субботу и воскресенье "Нафтогаз Украины" по контракту с немецкой RWE Supply&Trading импортировал около 1,4 и 1,3 млн кубометров газа, а заявка на сегодня составила 3,2 млн кубометров газа.

Жертвами шторма "Святой Иуда" в Северной Европе стали восемь человек

Четыре человека погибли в Великобритании, два в Германии, один человек в Нидерландах и один во Франции. Больше половины из них стали жертвами упавших деревьев. Обрушившийся на Северную Европу шторм по силе был сравним с ураганом. Порывы сопровождающего его ветра на британском острове Уайт в проливе Ла-Манш достигали 160 км/час.