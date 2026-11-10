Россия атаковала энергетику Украины: в Киеве и трех областях – аварийные отключения

Россия продолжает целенаправленно наносить удары по ключевым подстанциям, теплоцентралям и нефтегазовой инфраструктуре.

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в шести областях осталась без света. В Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях применяются аварийные отключения, тогда как в некоторых регионах действуют графики почасовых ограничений, сообщил во время брифинга первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергосистему. Под ударами находятся ключевые подстанции, теплоцентрали и нефтегазовая инфраструктура. Сложной остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях", – сообщил Некрасов.

По его словам, в результате ночных российских ударов по состоянию на утро без электричества осталась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в столице, Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, в течение суток РФ также атаковала энергообъекты в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. По состоянию на утро электроснабжение всех потребителей в этих регионах восстановлено.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за повреждения энергетического оборудования в части областей до конца суток вынужденно действуют графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений ⁠для всех категорий потребителей от 2 до 4 очередей (от 8 до 16 часов).

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

9 ноября стало известно, что Россия вновь атаковала Трипольскую ТЭС, последствия обстрелов чрезвычайно серьезны. В "Центрэнерго" тогда сообщали, что с конца сентября Россия существенно увеличила интенсивность обстрелов Трипольской ТЭС и изменила тактику их проведения.

Член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Козырь отмечал, что Россия целенаправленно наносит удары по пяти подстанциям напряжением 330 кВ. Именно они образуют энергетическое кольцо столицы и обеспечивают передачу электроэнергии в Киев.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что основной причиной сложной ситуации с электроснабжением в Киеве и других регионах являются удары России по высоковольтным подстанциям, через которые электроэнергия передается между областями.

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