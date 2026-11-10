Поддержка Украины стала главной причиной раскола в Германии: что показал опрос

Более четверти немцев выступают за сближение с РФ.

Поддержка Украины разделяет Германию больше, чем любой другой политический вопрос. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Midem при Техническом университете Дрездена.

Отмечается, что респондентам задали в общей сложности 15 политических вопросов, чтобы выяснить, где с 2025 года напряженность возросла, а где конфликты, напротив, уменьшились. Согласно результатам опроса, 54,1% поддерживают дальнейшую поддержку Украины и дистанцирование от РФ. В то время как 28,8% желают сближения с Россией. Политически правые, в частности сторонники AfD и Greens, в этом опросе наиболее категоричны по отношению к тем, кто придерживается иных взглядов.

У респондентов также спросили, считают ли они, что общество в Германии разделено. И 83% ответили на этот вопрос утвердительно. Среди них четверть тех, кто убежден в глубоком разделении населения. На втором месте, после вопроса об Украине, остается проблема миграции. В частности, 47% опрошенных требуют, чтобы мигранты не только изучали немецкий язык и уважали законы, но и приняли немецкую культуру и образ жизни. Этот показатель вырос сразу на 7% за последний год.

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Поддержка Украины со стороны Германии: что известно

Напомним, власти Германии продолжают придерживаться политики поддержки Украины. В частности, в октябре стало известно, что Берлин передаст Киеву 1,3 млрд евро помощи, которые будут направлены на укрепление украинской ПВО и подготовку к зиме.

Также Германия продолжает сотрудничать с Украиной в производстве БПЛА. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин совместно с Киевом планирует запустить совместное производство дальнобойных дронов, способных преодолевать расстояние в 1500 километров.

В то же время немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирающая популярность в стране, продолжает продвигать свои пророссийские взгляды. В партии заявили о планах уже в следующем году организовать саммит с участием Германии, России и США по поводу войны в Украине. Киев на этот саммит они приглашать не планируют.

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