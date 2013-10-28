В 2013 году количество интернет-пользователей в Украине составило половину населения

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), в сентябре 2013 года 49.8% взрослого населения Украины пользовались Интернетом. Таким образом, рост числа пользователей продолжается даже большими темпами, чем ожидалось. Темп прироста в течение февраля 2012-октябре 2013 составил 16%, что, впрочем, уступает рекордному прыжку в 34% в период с марта 2011 по февраль 2012.

По сравнению с развитыми странами Западной Европы и Северной Америки проникновение Интернета в Украине распространяется несколько медленнее. Например, сравнимый с Украиной уровень проникновения Интернета (56%) был в США в мае 2013 года, только не среди всего взрослого населения, а в возрастной группе 65 лет и старше. Сейчас уровень проникновения Интернета среди взрослого населения в Соединенных Штатах в 2013 году составляет 85%, в ​​России - 57%.

Главные оси разногласий в развитии Интернета в Украине остаются неизменными, это возраст и тип поселения. По-прежнему прослеживается линейная обратная зависимость между возрастом и использованием Интернета. Чем моложе группа населения, тем выше проникновение Интернета. Подобные разногласия существенно влияют не только на формы потребления информации, а и на ее содержание. Эксперты КМИС считают такое положение вещей потенциальной угрозой углубления непонимания между поколениями.

За последние несколько лет диспропорции проникновения Интернета в населенных пунктах разной величины заметно сгладились. На данный момент значительно отстает в развитии Интернета сельская местность, жители которой часто ссылаются на ограничения в технических возможностях подключения малонаселенных пунктов.

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Опрос проведен 13-23 сентября 2013. Методом интервью опрошено 2044 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2.8 % - для показателей близких к 25%, 2.0 % - для показателей близких к 10%, 1.4 % - для показателей близких к 5%.