Кандидат в президенты Маргвелашвили побеждает в первом туре - ЦИК Грузии

Маргвелашвили набрал больше половины голосов граждан, пришедших на избирательные участки, свидетельствуют данные сайта ЦИК страны после обработки протоколов с 81% участков.

Как сообщает РИА Новости, согласно Избирательному кодексу страны, победителем на выборах в первом туре становится тот кандидат, который наберет 50% плюс один голос от количества участвовавших в голосовании. По предварительным данным сайта, за Маргвелашвили проголосовали 829 тысяч 454 человека, то есть более половины от общего количества голосовавших избирателей. Это означает, что какими бы ни были результаты на еще неподсчитанных участках, он остается победителем.

Общее число избирателей в Грузии составляет 3 миллиона 537 тысяч 719 человек, явка составила 46,6%, или 1 миллион 648 тысяч 662 человека. Всего было открыто 3 тысячи 741 участок.