Спасет ли солнечная станция от зимних отключений: стоимость и целесообразность установки

Выработка электроэнергии зависит от региона, ориентации и угла наклона панелей, затенения и погодных условий.

Солнечные панели могут работать в течение всего года, однако зимой их производительность существенно снижается. В то же время даже в холодное время года солнечная станция способна обеспечивать часть потребностей домохозяйства, если правильно подобрать оборудование и предусмотреть аккумуляторы.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Игорь Лебедев, коммерческий директор компании "Генерация", которая специализируется на проектировании, продаже и установке солнечных электростанций для частных домов и бизнеса

По его словам, основные причины снижения зимней генерации – более короткий световой день, низкое положение солнца над горизонтом и облачность. Сам по себе холод не является проблемой для солнечных панелей: при одинаковом уровне солнечного излучения при более низкой температуре они могут работать даже эффективнее.

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В качестве примера эксперт привёл два проектных расчёта солнечных электростанций для частных домов в Одесской области:

Станция мощностью 5,9 кВт в июле производила 896 кВт·ч электроэнергии, тогда как в ноябре – 190 кВт·ч, в декабре – 132 кВт·ч, а в январе – 158 кВт·ч. Для станции мощностью 15,02 кВт расчетная выработка в июле составила 2457 кВт·ч, в ноябре – 714 кВт·ч, в декабре – 569 кВт·ч, а в январе – 692 кВт·ч.

Таким образом, в приведенных примерах декабрьская выработка на 77–85% ниже июльской. В то же время это прогнозные показатели для конкретных объектов, а фактическая выработка будет зависеть от региона, ориентации и угла наклона панелей, затенения и погодных условий.

"Для резервного питания важно учитывать не среднемесячную генерацию, а возможность обеспечить дом электроэнергией даже в течение нескольких пасмурных дней", – объясняет Лебедев.

Хватит ли солнечных панелей для питания дома во время отключений

Солнечная станция может покрывать часть потребностей домохозяйства даже при коротком световом дне. Однако одних панелей для резервного питания недостаточно.

Обычная сетевая СЭС автоматически отключается в случае исчезновения электроэнергии во внешней сети. Чтобы дом продолжал получать питание, нужна соответствующая конфигурация системы – в частности, инвертор с функцией резервирования и аккумуляторные батареи.

Прежде всего необходимо определить, какая техника должна работать во время отключений. Обычно это освещение, холодильник, интернет, автоматика газового котла, насосы и необходимые розетки. Если же владелец хочет обеспечить работу электроотопления, бойлера, электроплиты и других мощных приборов, требования к системе существенно возрастают.

"Солнечные панели вырабатывают электроэнергию, а аккумуляторы её хранят. Зимой выработки может быть недостаточно для ежедневного восстановления заряда, поэтому нужно предусмотреть возможность зарядки от сети, а при длительных отключениях – дополнительный источник питания. Главная задача – не просто установить больше панелей, а правильно рассчитать всю систему под потребности дома", – отмечает эксперт.

Увеличить зимнюю выработку технически можно благодаря установке дополнительных панелей. Однако это повысит стоимость системы и может привести к значительным излишкам электроэнергии летом.

Если человека интересует автономная работа в течение всего года, солнечные панели могут стать удачным решением, учитывая прогнозируемую годовую генерацию и возможную экономию. Однако если есть необходимость обеспечить резервное питание именно сейчас, в преддверии зимы, то можно начать с инвертора и аккумуляторов, отмечает Лебедев.

Сколько стоит система резервного питания

Емкость аккумулятора зависит прежде всего от мощности устройств, которые нужно питать, и продолжительности автономной работы, говорит эксперт. Например, если освещение, холодильник, интернет, автоматика котла и другие необходимые приборы вместе потребляют в среднем 0,5 кВт, то за 8 часов им понадобится 4 кВт·ч электроэнергии.

Если учесть, что потребителям доступно около 80% номинальной емкости аккумулятора, ориентировочное время автономной работы будет следующим:

аккумулятор на 5,12 кВт·ч – около 8 часов при нагрузке 0,5 кВт или 4 часа при нагрузке 1 кВт;

аккумулятор на 10 кВт·ч – около 16 или 8 часов соответственно;

аккумулятор на 16 кВт·ч – около 25 или 13 часов соответственно.

По оценке Лебедева, базовую систему резервного питания для квартиры без солнечных панелей можно оборудовать от 2,5 тысячи долларов, или примерно 114 тыс. грн по расчетному курсу 45,5 грн за доллар.

Гибридная солнечная электростанция для частного дома с панелями мощностью 5,9 кВт, инвертором на 6 кВт и аккумулятором емкостью 5,12 кВт·ч обойдется от 270 тыс. грн "под ключ". При этом комплектация с панелями мощностью 15,02 кВт, инвертором на 15 кВт и аккумулятором емкостью 16 кВт·ч обойдется примерно в 520 тыс. грн "под ключ".

Эксперт подчеркивает, что это примеры конкретных комплектаций, а не универсальные цены для всех объектов.

Солнечные панели – последние новости

Ранее УНИАН писал, позволяет ли солнечная панель, установленная на балконе многоэтажного дома, экономить на счетах за свет.

Также сообщалось, действительно ли солнечные панели нужно устанавливать на юг. Так, исследование показало, что при современных тарифах на электроэнергию более выгодным может оказаться другое решение.

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