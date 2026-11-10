Миллиардный ущерб: Россия остановила добычу алмазов на одном из крупнейших месторождений

"Алроса" решила приостановить работы на месторождениях с самой низкой рентабельностью, чтобы "оптимизировать расходы".

Российская компания "Алроса", занимающаяся добычей алмазов, приостановила работы на нескольких месторождениях. Об этом сообщила The Moscow Times со ссылкой на генерального директора компании Павла Мариничева

Среди законсервированных – крупное месторождение дочерней компании "Алмазы Анабара", которая является крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов на россыпных месторождениях и добывает 11% всех алмазов группы "Алроса".

Мариничев объяснил, что компания решила приостановить работы на месторождениях с самой низкой рентабельностью, чтобы "оптимизировать расходы". По его словам, этого может оказаться недостаточно, поэтому компания не исключает введения дополнительных мер по сокращению расходов.

Видео дня

В этом году "Алроса", треть акций которой принадлежит "Росимуществу", а ещё 25% – правительству Якутии, впервые за шесть лет зафиксировала убытки. По итогам первого полугодия чистый убыток компании составил 9,5 млрд рублей (около 115 млн долларов).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка "Алросы" сократилась на 33%, а показатель EBITDA (индикатор операционной рентабельности) – на 61%, до 14,3 млрд рублей (около 173 млн долларов).

Кроме того, за первые шесть месяцев кассовый разрыв составил 16,9 млрд рублей (около 204 млн долларов), а за последние 12 месяцев достиг 33,2 млрд рублей (около 401 млн долларов).

В прошлом году "Алроса" сократила объемы добычи алмазов на 10% – до 29,8 млн карат. По итогам текущего года компания ожидает дальнейшего сокращения производства на 13–16% – до 25–26 млн карат.

В рамках программы сокращения расходов в прошлом году "Алроса" снизила на 10% зарплаты сотрудникам, непосредственно не задействованным в добыче алмазов. Часть персонала перевели на неполный рабочий день, а работы на отдельных месторождениях приостановили.

В июне компания объявила о консервации горных работ на предприятии "Севералмаз", на долю которого приходится около 10% общей добычи алмазов в России.

Добыча алмазов – последние новости

Ранее УНИАН рассказывал о карьере "Мир", входящем в число крупнейших в мире: его глубина достигает почти 525 метров, а диаметр составляет около 1,2 километра. Благодаря своим гигантским размерам он заметен даже из космоса. Это не просто масштабный горнодобывающий объект, а богатое месторождение алмазов, которое советские геологи открыли в 1955 году.

В ноябре 2025 года стало известно, что исследователи впервые за три десятилетия обнаружили новое месторождение, где образуются алмазы. Оно расположено в Анголе и может иметь значительный экономический потенциал для страны. В то же время перспективы его разработки остаются неоднозначными.

Также появилась информация о том, что ученые разработали более простой метод поиска алмазов. Если раньше геологи могли лишь прогнозировать вероятные места залегания драгоценных камней, то новый подход позволяет точнее определять их расположение.

Вас также могут заинтересовать новости: