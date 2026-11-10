Рада ужесточила ответственность за международную коррупцию

Это важный шаг на пути сближения Украины со стандартами Европейского Союза.

Верховная Рада приняла изменения в законодательство в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие в целом законопроекта №15056 проголосовали 247 народных депутатов.

Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении коррупции".

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Законом, в частности, устанавливается, что физические лица, имеющие право действовать от имени юридического лица или представлять его интересы, обязаны принимать определенные законом меры по предотвращению коррупции.

Речь идет, в частности, о том, чтобы не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений, связанных с деятельностью юридического лица, а также воздерживаться от поведения, которое может быть расценено как готовность совершить такое коррупционное правонарушение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Таким образом, этот закон призван унифицировать нормы национального законодательства с положениями Конвенции для обеспечения её дальнейшего надлежащего выполнения.

"Присоединение к Конвенции открывает возможности для международного сотрудничества в сфере расследования коррупционных преступлений и является важным шагом на пути приближения Украины к стандартам ОЭСР и ЕС", – подчеркнули в парламенте.

В то же время Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины, в своем Telegram-канале в отношении законопроекта № 15056 отметил, что это "необходимый шаг для завершения присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц".

"Для Украины это усиление ответственности за международную коррупцию, укрепление доверия партнеров и выполнение обязательств в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз", – отметил он.

Украина и ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее Европейская комиссия предоставила Украине еще 4,36 миллиарда евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро. Эти средства, в частности, пойдут на поддержку оказания основных государственных услуг и удовлетворение неотложных оборонных потребностей.

В то же время Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, требует, чтобы ЕС определился, кто и с какими полномочиями будет представлять блок на переговорах по поводу войны России против Украины. По ее мнению, нынешняя система подрывает авторитет Евросоюза.

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