Дизайн iPhone Air 2 и iPhone 18 'слили' в сеть до официальной презентации

Оба устройства покажут весной 2027-го вместе с iPhone 18e.

Китайские инсайдеры опубликовали макеты iPhone 18 и iPhone Air 2. Алюминиевые болванки позволяют оценить внешний вид смартфонов и особенно конструкцию их задней панели до официальной презентации.

Базовая модель, судя по макетам, получит тот же дизайн, знакомый по iPhone 17 и 16. В верхней части корпуса расположены два объектива, размещенные вертикально внутри компактного модуля. Таким образом слухи о конструкции камеры в стиле Pro-моделей не подтвердились.

Гораздо заметнее изменения ждут ультратонкий iPhone Air 2. Устройство получит широкоугольный объектив на базе 48-Мп сенсора, которого не было в первом поколении смартфона. При этом сам корпус, судя по макету, останется очень тонким. По предыдущим утечкам, его толщина может даже уменьшиться с 5,6 до 5,2 мм.

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Что касается iPhone 18, ему также приписывают существенно увеличенную батарею. По данным утечек, смартфон получить батарейку емкостью около 4430 мАч – примерно на 20% больше, чем у предыдущего поколения. У iPhone Air 2 емкость батареи увеличится с 3149 до 3500 мАч, что означает прирост на ~11%

Презентация и релиз iPhone 18 и iPhone Air 2 состоятся весной 2027 года. Сообщается, что теперь Apple будет выпускать базовые Айфоны в первой половине года, а флагманские Pro и Duo – осенью.

Также в начале 2027 года стоит ждать выхода iPhone 18e. Согласно инсайдам, бюджетный смартфон получит новый процессор и улучшенную фронтальную камеру, но частота обновления экрана останется на уровне 60 Гц.

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