Украина скоро может получить вооружение на 400 млн долларов в рамках USAI, - дипломат

Среди главных приоритетов Украины остается ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot.

Пентагон подтвердил, что Украина в ближайшее время может получить вооружение на сумму 400 млн долларов в рамках программы USAI. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в интервью ICTV.

"Сегодня мы получили положительное сообщение от Пентагона относительно 400 млн долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые были предусмотрены на этот финансовый год. Сейчас мы ждем более подробной информации от Пентагона, но положительная новость заключается в том, что, надеюсь, в ближайшее время мы сможем увидеть дополнительные поставки для Сил обороны Украины", - рассказал дипломат.

Сеник отметил, что американская сторона подтвердила, что конкретные поставки можно будет увидеть в ближайшее время. Однако, по его словам, детали ещё предстоит согласовать с Министерством обороны Украины.

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Он заявил, что Киев также рассчитывает на новые пакеты военной помощи в рамках программы PURL. Сеник добавил, что среди главных приоритетов Украины остается ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

"Пентагон, как и раньше, ссылается на нехватку ракет как для самих США, так и для других союзников. Они прекрасно понимают приоритеты украинской стороны, и мы продолжаем подчеркивать это", - сказал дипломат.

По словам Сеника, вопрос поставок поднимают конгрессмены и сенаторы обеих партий. Он отметил, что Украина также хочет обсудить этот вопрос с Госдепартаментом США.

"Когда уже есть доступные ресурсы, финансирование, возникает логичный вопрос: почему мы так долго ждем, чтобы получить эти перехватчики?" - заявил дипломат.

Среди других критически важных потребностей Украины Сеник назвал ракеты для F-16, а также обслуживание этих истребителей и запасные части к ним. Помимо этого Украина нуждается в ракетах для систем NASAMS и Hawk.

США собираются передать Украине новые дальнобойные крылатые ракеты

Ранее Air Force TImes писало, что ВВС США обратились к оборонным подрядчикам с запросом о возможности поставки новой крылатой ракеты, предназначенной для Украины в рамках программы Extended Range Attack Munition (ERAM).

В запросе ВВС США указано, что компании должны начать поставку первых из более чем 1 000 ракет ERAM не позднее чем через три месяца после заключения контракта. Поставки должны быть завершены в течение 15 месяцев.

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