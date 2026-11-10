Убийца 'Шахедов': в Украине испытали американский дрон-перехватчик (видео)

Американский беспилотник AA Lancer 7 развивает скорость до 400 км/ч, имеет дальность полета до 30 км и уже передан украинским военным для тестирования.

Американская оборонная компания B&M Defense провела в Украине испытания скоростного беспилотника-перехватчика АА Lancer 7. Дрон способен развивать скорость до 400 км/ч и может использоваться для противодействия российским ударным беспилотникам, в частности "Шахедам". Об этом сообщили представители B&M Defense изданию Defense Express.

АА Lancer 7 относится к классу специализированных беспилотников, предназначенных для перехвата воздушных целей. Такие системы могут стать дополнительным эшелоном противовоздушной обороны.

По информации разработчика, беспилотник имеет следующие характеристики:

максимальная скорость – до 400 км/ч;

крейсерская скорость – 180 км/ч;

максимальная дальность полета – 30 км;

продолжительность полёта – до 17 минут;

вес полезной нагрузки – 500 граммов;

рабочая высота – до 4 км.

Испытания в Украине должны были помочь проверить возможности платформы и оценить её эффективность в противодействии современным воздушным угрозам.

В то же время в B&M Defense пока не раскрывают подробных результатов тестирования и не сообщают, удалось ли беспилотнику успешно перехватить воздушные цели.

Определенное количество АА Lancer 7 уже передано подразделениям Сил обороны Украины. Военные будут тестировать эти образцы непосредственно в боевых условиях.

Кроме того, компания работает над созданием дронов-перехватчиков, которые смогут противостоять реактивным воздушным целям.

B&M Defense – американская оборонно-технологическая компания, основанная в 2015 году. Она специализируется на разработке беспилотных авиационных систем, баллажирующих боеприпасов и технологий противодействия беспилотникам.

Украина развивает дроны-перехватчики

На фоне массированного применения Россией ударных дронов Украина активно развивает направление специализированных перехватчиков. Такие беспилотники рассматриваются как более экономически доступная альтернатива дорогостоящим зенитным ракетам для уничтожения отдельных типов воздушных целей.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что говорить об эффективности реактивных перехватчиков можно будет только тогда, когда высокие показатели сбивания российских реактивных дронов удастся масштабировать по всей стране во всех подразделениях Сил обороны Украины.

"Как минимум есть пять перехватчиков, и есть перехватчики, у которых эффективность очень высокая", – сказал Бескрестнов.

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