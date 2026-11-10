В Украине ускорилась инфляция: какие продукты и услуги подорожали больше всего

Среди продуктов питания за год больше всего подорожали рыба и хлеб.

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2026 года составила 1,8% по сравнению с сентябрем и 11% – с октябрем 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в октябре ускорилась (против 10% в августе), сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Больше всего (на 10,2%) подорожали овощи. На 1,2–5,5% выросли цены на продукты переработки зерновых, сахар, рис, сало, кисломолочную продукцию, молоко, сыры, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время на 4,6% подешевели яйца, на 0,3% – свинина.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 1,7% прежде всего за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2% и фармацевтическую продукцию – на 1,7%.

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Произошло подорожание топлива и смазочных материалов на 5,3% и проезда в автомобильном пассажирском транспорте на 2%. В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 2,3%.

Что касается изменения цен за год, то по сравнению с октябрем 2025 года продукты питания в целом подорожали на 9,3%. Больше всего выросли цены на рыбу и продукты из рыбы (+23,6%), хлеб и хлебопродукты (+21,3%), подсолнечное масло (+20%) и макаронные изделия (+12,9%). Подешевели же за год яйца (-3,6%), фрукты (-2,2%) и сливочное масло (-1,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия с октября прошлого года подорожали на 17,1%.

Цены на транспорт за год выросли на 30,1% за счет подорожания топлива и смазочных материалов на 53,9% и транспортных услуг на 40,6%. Услуги связи подорожали на 16,1%.

Инфляция в Украине – последние новости

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – с сентябрем 2025 года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года до 12,5%; среди основных причин ускорения роста цен – подорожание топлива и разрушение складской и логистической инфраструктуры в результате российских атак.

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