Известная сеть ресторанов закрыла все заведения в Украине: что произошло

Воздушные тревоги и падение выручки нанесли удар по бизнесу.

Украинская сеть ресторанов быстрого питания Salateira прекратила работу из-за военных рисков. Об этом УНИАН сообщил генеральный директор сети ресторанов Александр Савилов.

"Большое количество воздушных тревог, падение выручки из-за военных рисков", – сообщил Савилов.

Еще в июне 2026 года у Salateira было 12 собственных ресторанов в Киеве, и компания планировала расширяться на запад Украины.

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Как пишет Forbes, все 12 заведений прекратили работу. При этом еще летом сеть столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за длительных воздушных тревог количество чеков сократилось на 30%, а выручка ресторанов в ТРЦ упала на 45% по сравнению с довоенным уровнем. В дни многочасовых тревог продажи Salateira могли сокращаться наполовину.

За первое полугодие 2026 года ООО "Салатейра" получило 78,7 млн грн выручки, что почти на 26% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Владелец ресторанной группы RestEmotion Рома Пакелиани отметил, что зависимость от торговых центров могла стать одной из главных причин проблем Salateira.

"Когда большинство твоих ресторанов работает именно в ТРЦ, фактически нет других площадок, которые могли бы компенсировать эти потери", – отметил Пакелиани.

По его словам, аренда, зарплаты и коммунальные платежи остаются даже тогда, когда ресторан закрыт. Еще одной проблемой является непредсказуемый поток гостей, что затрудняет закупки, приготовление заготовок, увеличивает риск списания продуктов и снижает рентабельность.

Закрытие бизнеса в Украине – главные новости

Эксперт в сфере ресторанного бизнеса Ольга Насонова сообщала, что каждый пятый ресторан в Украине уже зимой может закрыться из-за введения новых правил безопасности, согласно которым с 4 декабря бизнес сможет продолжать работать при "желтой тревоге" только при наличии укрытия.

В Киеве доля ресторанных заведений, которые были вынуждены окончательно закрыться из-за сложных условий, только за прошлую зиму достигала 15%.

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