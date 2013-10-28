В 2013 году Украина сократила импорт и потребление газа, увеличила экспорт электроэнергии

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о значительной экономии средств как на потреблении, так и на импорте энергоносителей.

Украина в январе-сентябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,2% - до 34,695 млрд кубометров. Также Украина сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,8% - до 19,712 млрд куб. м.

Читайте также: В ближайшее время Украина может полностью отказаться от российского газа - Азаров

За этот же период Украина сократила импорт нефти в 4 раза - до 320,2 тыс. тонн по сравнению с 1 млн 275,7 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В свою очередь, украинские теплоэлектростанции в январе-сентябре 2013 года уменьшили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,3% - до 27,307 млн тонн.

Одновременно с сокращением импорта присутствует рост экспорта энергоносителей. Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,2% - до 7,455 млрд кВт/ч. По данным Министерства доходов и сборов, Украина за январь-сентябрь 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на $440,336 млн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. Импорт газа был сокращен в этот период на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в последние два года Украина декларирует переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.