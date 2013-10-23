Европарламент рекомендует ЕС подписать ассоциацию с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, евродепутаты также дали согласие на временное применение отдельных положений соглашения - это почти 80% документа.

Докладчиком по резолюции "О европейской политике соседства: в направлении укрепления партнерства. Позиция Европейского парламента относительно доклада 2012 года (Европейской комиссии)" был депутат от Польши Яцек Сариуш-Вольски (Европейская народная партия).

В соответствии с резолюцией, Европарламент рекомендует Совету ЕС подписать Соглашение об ассоциации между ЕС и его странами-членами - с одной стороны, и Украиной - с другой стороны, при условии, что критерии, определенные Советом ЕС на уровне министров иностранных дел в декабре 2012 года, будут выполнены.

Европарламент дал согласие в зависимости от вышеупомянутых требований на временное применение Украиной и ЕС части Соглашения об ассоциации незамедлительно, с момента подписания, а в случае выполнения всех требований и следующего подписания выражает намерение приступить к полной ратификации Соглашения об ассоциации в рамках своего законодательного срока.

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Евродепутаты выразили сожаление, что прогресс, необходимый для выполнения всех требований для подписания Соглашения об ассоциации, в Украине еще полностью не завершен, поскольку в Украине сохраняется применение выборочного правосудия и не завершена реформа избирательной и судебной систем.

В документе говорится, что Европарламент, "тем не менее, приветствует обязательства, взятые недавно Президентом Януковичем и лидерами оппозиции, продолжать воплощение в жизнь необходимых правовых актов в Верховной Раде, и ожидает быструю реализацию этих обещаний до саммита в Вильнюсе".

Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе, на котором должно быть подписано Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, запланирован на 28-29 ноября.