НАТО ждет от Украины отказа от выборочного правосудия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен после завершения заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

“Наше партнерство основывается на принципах, в том числе, демократии, прав человека, верховенства права”, - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что партнеры по НАТО уже выражали обеспокоенность случаями выборочного правосудия в Украине и тем, что выглядит политически мотивированным преследованием.

“Эти вопросы вызывают большую обеспокоенность”, - сказал А.Ф. Расмуссен.

“И мы ожидаем, что Украина осуществит шаги по решению этих вопросов”, - добавил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс хотел бы видеть сильное партнерство с сильной Украиной.