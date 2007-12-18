Тимошенко: для нас это была шоковая информация

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО намерено сократить количество должностей заместителей министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила сама Ю.ТИМОШЕНКО после завершения правительственного совещания, которое проходило в помещение парламента.

«Мы были удивлены, что в некоторых министерствах у некоторых министров по 16 заместителей. Для нас это была шоковая информация», - сказала она.

Премьер-министр считает необоснованным существование большого количества заместителей у руководителей министерств и ведомств.

«Мы поставили первую задачу: мы должны провести определенное сокращение всех лишних чиновничьих кадров. Мы считаем, что должен быть один первый заместитель и максимум три заместителя в министерствах и ведомствах. Этого достаточно для организации качественной работы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.