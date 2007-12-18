Ради Тимошенко Еханурова ”обрабатывали” два часа
18:26, 18 декабря 2007Политика
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"Утюгом или паяльником?"
Отвечая на вопрос, каким образом фракция убеждала Юрия Еханурова голосовать за Тимошенко - "утюгом или паяльником", лидер фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав Кириленко сказал, что это происходило "путем убеждения".
"Утром на фракции он заявил, что не будет голосовать, а потом мы два часа его убеждали", - объяснил лидер фракции "НУ-НС".
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