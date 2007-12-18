Солана поздравил Тимошенко

18:18, 18 декабря 2007
Политика
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...и предлагает прибыть лично

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с назначением на должность премьер-министра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, свои поздравления Х.СОЛАНА передал в ходе телефонного разговора с Ю.ТИМОШЕНКО.

Он выразил уверенность, что новое правительство позволит продолжить курс реформ.

Также Х.СОЛАНА пригласил Ю.ТИМОШЕНКО в ближайшее время посетить Брюссель.

 

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