Солана поздравил Тимошенко
18:18, 18 декабря 2007Политика
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...и предлагает прибыть лично
Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с назначением на должность премьер-министра.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, свои поздравления Х.СОЛАНА передал в ходе телефонного разговора с Ю.ТИМОШЕНКО.
Он выразил уверенность, что новое правительство позволит продолжить курс реформ.
Также Х.СОЛАНА пригласил Ю.ТИМОШЕНКО в ближайшее время посетить Брюссель.
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