Представитель Еврокомиссии оценил прогресс во взаимоотношениях с Украиной

Об этом член Европейской комиссии по вопросам налогообложения, таможенного союза, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством заявил после встречи с Первым вице-премьер-министром Сергем Арбузовым.

«Наша сегодняшняя встреча с Первым вице-премьер-министром была очень позитивной и перспективной, поэтому я с нетерпением жду продолжения нашей взаимной работы», - подчеркнул Альгирдас Шемета.

Стороны, в частности, затронули не только политические вопросы, но и детально остановились на темах экономического сотрудничества, борьбы с мошенничеством и контрабандой табачных изделий, совместных действий в таможенной и налоговой сфере.

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«Мы отметили хороший прогресс во взаимоотношениях. Также обсудили те сферы, где можем усилить сотрудничество, например, в вопросе разработки и внедрения системы уполномоченных экономических операторов, а также возможного взаимного признания уполномоченных экономических операторов. Говорили о возможности осуществления совместного контроля на границе с помощью соответствующих пилотных проектов – для этого мы ждем внесения соответствующих изменений в законодательство ЕС», - рассказал Альгирдас Шемета.

Он также добавил, что стороны договорились о назначении ответственных лиц, которые должны разработать соответствующий план действий в оговоренных сферах. Его внедрение позволит обеспечить надлежащую работу по борьбе с налоговым мошенничеством и укрытием от уплаты налогов.

В свою очередь Сергей Арбузов также добавил, что встреча была очень интересной и полезной. «Коллеги из ЕС относятся к нам с пониманием, слышат наши проблемы, помогают с опытом. Это была хорошая беседа и я надеюсь, что мы стали еще ближе друг к другу. Мы должны решать многие важные вопросы, а с помощью таких друзей, которые сейчас помогают нам, делать это будет гораздо легче», - заявил Сергей Арбузов.