Рада голосует за Кабмин
16:16, 18 декабря 2007Политика
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Зарегистрировались 226 депутатов
Народные депутаты Украины начали голосовать за утверждение нового состава Кабинета Министров.
Как передает корреспондент УНИАН, для участия в голосовании зарегистрировались 226 народных депутатов – членов фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.
Голосование проходит путем поднятия рук и подтверждения вслух своего волеизъявления.
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