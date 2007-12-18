Рада голосует за Кабмин

16:16, 18 декабря 2007
Политика
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Зарегистрировались 226 депутатов

Народные депутаты Украины начали голосовать за утверждение нового состава Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, для участия в голосовании зарегистрировались 226 народных депутатов – членов фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Голосование проходит путем поднятия рук и подтверждения вслух своего волеизъявления.

 

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