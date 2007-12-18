Кабмин Тимошенко утвердят пакетом

Утверждение состава Кабинета министров состоится путем пакетного голосования. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Луценко, сообщает официальный сайт НУ-НС.

“Сейчас состоится пакетное голосование за все правительство. Для этого формально новоизбранный премьер-министр Тимошенко подаст соответствующее постановление. Этот пакет будет проголосован каждым депутатом через личное волеизъявление”, - сообщил он.

Луценко также заметил, что вскоре он планирует внести в Верховную Раду законопроект об изменениях к закону “О дорожном движении”.

Он заявил, что демократическая коалиция согласовала все кандидатуры на должности министров.

“Все министры согласованы, - сказал Луценко. Сегодня мы проголосуем и за Кабинет министров Украины, все будет хорошо”.