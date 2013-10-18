19 октября в 12:00 - премьера онлайн-проекта Хроники "Прицел" с Сергеем Рахманиным. Тема первого выпуска - "Тимошенко. Жертва или палач ?"

19 октября в 12:00 стартует новое общественно - политическое ток - шоу "Прицел" с Сергеем Рахманиным. Проект производит команда "Телекритики" при партнерстве betv и при финансовой поддержке посольства США в Украине.

Тимошенко - жертва или палач ? Должна Тимошенко приносить себя в жертву государству, бросила его в тюрьму ? Вправе не способны на протест граждане требовать жертвенности от политиков ?

Кто что больше заслужил: Тимошенко - свободу или Украина - ассоциации с ЕС? Об этом ведущий проекта Сергей Рахманин дискутировать течение 1:00 онлайн-трансляции с гостями студии - юристом Валентиной Теличенко, политологом Константином Бондаренко , журналистом Максимом Равребой и политологом Игорем Ждановым.

Приглашаем всех желающих не только наблюдать за дискуссией , но и активно принимать в ней участие. Уже сейчас можно оставлять свои вопросы приглашенных экспертов на странице "Телекритики" в фейсбуке и в твиттере "Прицела".

Страница трансляции: http://betv.com.ua/online/aim_rahmanin_1/