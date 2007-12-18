Верховная Рада будет работать сегодня до последнего министра

Верховная Рада решила продолжить свою работу до окончательного согласования вопроса о формировании нового правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали все 226 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, депутаты должны рассмотреть вопросы отставки старого состава Кабинета министров, формирования нового и прекращения полномочий депутатов, которые войдут в новый состав правительства.

После голосования в ВР был объявлен перерыв на 15 минут для того, чтобы Счетная комиссия установила официальные результаты голосования за отставку Виктора ЯНУКОВИЧА с должности премьер-министра.