ВР отправила Януковича в отставку

За отставку лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с должности премьер-министра проголосовали 226 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в голосовании приняли участие только две фракции – БЮТ и НУ-НС.

За отставку В.ЯНУКОВИЧА проголосовали все 156 народных депутатов от БЮТ, а из фракции НУ-НС - 70 из 72 (не голосовали Иван ПЛЮЩ и Иван СПОДАРЕНКО, который находится в реанимации).

Кроме того, во время голосования в сессионном зале отсутствовали члены фракции Партии регионов.