ВР отправила Януковича в отставку
13:52, 18 декабря 2007Политика
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"За" - 226 голосов
За отставку лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с должности премьер-министра проголосовали 226 народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, в голосовании приняли участие только две фракции – БЮТ и НУ-НС.
За отставку В.ЯНУКОВИЧА проголосовали все 156 народных депутатов от БЮТ, а из фракции НУ-НС - 70 из 72 (не голосовали Иван ПЛЮЩ и Иван СПОДАРЕНКО, который находится в реанимации).
Кроме того, во время голосования в сессионном зале отсутствовали члены фракции Партии регионов.
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