Вопрос Тимошенко не может решаться волюнтаристским методом - эксперт

По словам эксперта, Президент страны не может помиловать Юлию Тимошенко. Это в праве законно сделать только парламент.

«Только Верховная Рада должна принять некие поправки к законодательству, которые разрешали бы, например, «каникулы», то есть отсрочку в исполнении приговора на время лечения за рубежом того или иного лица. Более того, невозможно писать закон исключительно для Тимошенко. Это должен быть некий универсальный документ, который мог бы использоваться другими осужденными гражданами.

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Есть европейская практика, есть законодательство некоторых государств, таких как Польша, Болгария, Эстония, Дания или же Норвегия. Существует норма, согласно которой, тот или иной осужденный гражданин может прервать отбывание наказания, вылечиться, и после этого вернуться для отбытия наказания в тюрьму.

Что касается дела Тимошенко. Поскольку Германия настойчиво заявляет о необходимости ее лечения на их территории, то согласно мировой практике и нормам международного права, Германия должна гарантировать, что при лечении Тимошенко будет находиться под наблюдением полиции, и после завершения лечения она прибудет в Украину для продолжения отбытия наказания.

Если исходить из мировой практики, из европейского законодательства, то это единственный законный путь для решения вопроса Тимошенко. Есть и другие варианты. Например, Марек Сивец (ред. – депутат Европарламента) предложил вариант, согласно которому Тимошенко платит компенсацию и на три года лишается права заниматься политикой и общественной деятельностью. Такой вариант также предвидит некое законодательное закрепление.

Согласно нашей Конституции, нашим законам, Президент самостоятельно не уполномочен принимать такое решения. Требуя от Президента Украины помилования Тимошенко, оппозиция тем сама толкает его на нарушение закона и превышение полномочий. Тем более, что уже есть судебный иск одного из донецких адвокатов, который обратился с ним по поводу помилования Луценко, ведь в этом случае Президент превысил свои полномочия. А что касается Тимошенко, то, я думаю, такой иск будет не один, учитывая резонанс и одиозность экс-премьера и этого дела», - сказал Бондаренко.

По мнению эксперта, фракция «Батькивщина», ее депутаты (которые по идее, должны быть наиболее заинтересованы в помиловании Тимошенко), могут внести некий законопроект в Верховную Раду, который готова поддержать и Партия Регионов. И если только он будет проголосован и получит статус закона, то после этого, считает Бондаренко, Президент без зазрения совести его подпишет. Тем более, что Президент обещал до 21 октября решить вопрос.

«Я думаю, что никто из представителей оппозиции до сих пор не внес подобный законопроект по двум причинам. Первая – они боятся быть обвиненными в том, что законопроект не полностью реабилитирует Тимошенко, а только частично. А ведь для Тимошенко очень важна именно полная реабилитация. То есть компромисс не всеми будет воспринят. БЮТовцы боятся, что их обвинят в предательстве.

Вторая – будем говорить честно, что руководство БЮТ устраивает та ситуация, которая сложилась вокруг Тимошенко. То есть Тимошенко в тюрьме, она символ, но никак не может влиять на положение дел, на реальную ситуацию в партии», - заявил эксперт.

По мнению Константина Бондаренко, если закон о «тюремных каникулах» все-таки примут, то он будет действовать независимо от того, уедет Тимошенко лечиться или нет. Любой осужденный гражданин сможет пользоваться этим документом, через своих адвокатов доказать, что он тоже подпадает под эту статью.

«Я думаю, что не менее нескольких тысяч человек, находящихся в тюрьмах, одновременно захотят лечиться за рубежом. Мы знаем, в каком положении они находятся в украинских тюрьмах. У многих есть проблемы со здоровьем, и есть состоятельные родственники, которые могут заплатить за лечение этих граждан за рубежом. Думаю, сразу же начнется целый поток заявлений от осужденных, которые будут просить перевести их на лечение за рубеж», -подчеркнул эксперт.