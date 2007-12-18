Регионалы сегодня в Раду не вернутся

Фракция Партии регионов вернется в сессионный зал Верховной Рады 19 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ сегодня журналистам в ВР.

«Вернемся завтра, а сегодня пусть они решают вопросы. Сегодня в зале торжествует «демократия», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Представитель фракции Партии регионов считает, что сейчас заседание ВР проводится с нарушением процедур и регламента ВР.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов покинула сессионный зал ВР, протестуя, по словам представителя этой фракции Юрия МИРОШНИЧЕНКО, против стиля работы, который продемонстрировала коалиция при обсуждении процедурного вопроса.

«Мы заявляем о своей политической позиции, мы не согласны с тем стилем, который сегодня продемонстрировали коалицианты. С процедурного вопроса они начали давать оценки действиям правительства (Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН)», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что во время выступления лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА в парламенте представители коалиции высказывали в адрес его правительства необоснованные обиды. «Когда закончилось выступление Виктора Федоровича, вы слышали, какие звучали ему вдогонку выступления», - пояснил он.