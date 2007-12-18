Партия регионов официально перешла в оппозицию

Фракция Партии регионов приняла официальное решение о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны Верховной Рады заявил ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракция Партии регионов будет поддерживать «здравый смысл здесь, в парламенте, и будет работать конструктивно».

При этом, по его словам, фракция никогда не позволит никому идти путем популизма.

«Партия регионов переходит в оппозицию. Мы приняли это решение, и мы делаем на этом ударение», - сказал он. Такое заявление вызвало аплодисменты со стороны депутатов коалиции.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Очень хорошо, что сегодня есть на кого возложить ответственность, потому что страна в таком состоянии не могла работать и жить».