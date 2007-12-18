Литвин считает, что коалиция ему должна
12:45, 18 декабря 2007Политика
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Блок будет работать со всеми
Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает безупречной прошедшую в Верховной Раде процедуру голосования за премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал журналистам в парламенте.
«Безупречное голосование, хотя сама процедура противоречит определению термина «открытое голосование», - сказал В.ЛИТВИН.
Лидер Блока Литвина высказал сожаление, что сегодня «позволяют себе трактовать Регламент, как кому захочется».
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