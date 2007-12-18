Шуфрич отреагировал на избрание Тимошенко

Партия регионов намерена инициировать досрочные выборы в парламент в том случае, если деятельность правительства Юлии ТИМОШЕНКО приведет к ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ сегодня журналистам.

«Если ситуация будет требовать немедленной оценки и будет таковой, что правительство ТИМОШЕНКО не справится с сегодняшними реалиями, я не исключаю, что мы обратимся к народу Украины для его оценки на досрочных парламентских выборах», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, при таких условиях Партия регионов повторит действия оппозиции в парламенте 2006 года. «Есть такое понятие как дежа вю. Мы просто сложим 150 мандатов народных депутатов и этим самым заставим ЮЩЕНКО действовать согласно логике сегодняшних событий – пойти через год на досрочные выборы, если этого будет требовать социальная ситуация в стране», - подчеркнул он.