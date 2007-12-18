Кириленко расшифровал голосование

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО рассчитывает, что после избрания премьер-министра коалиция сформирует состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Я уверен, что сегодня мы выберем и премьер-министра, и правительство. Я говорю «выберем», потому что подождем решения Счетной комиссии. Но я уверен в том, что все эти вопросы будут решены», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, новое правительство сразу после формирования приступит к разработке проекта государственного бюджета на 2008 год, подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, выстраиванию взаимоотношений с Россией.

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что сегодняшнее голосование за избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром свидетельствует о конкурентоспособности сформированной в парламенте коалиции демократических сил.

«Коалиция есть, и она конкурентоспособна. Это означает, что в наиболее важные дни мы всегда будем присутствовать в зале физически», - предположил он.