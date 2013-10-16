Эксперты: Продление миссии ЕП говорит о компромиссе по делу Тимошенко

По мнению руководителя киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, продление миссии Кокса-Квасьневского является ожидаемым решением и связано оно, прежде всего, с необходимостью решения проблемы Тимошенко, пишет РИА Новости.

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"Это абсолютно закономерное решение, которое, по сути, является свидетельством того, что стороны близки к тому, чтобы достичь компромисса в этом вопросе", — сказал Фесенко.

По его словам, перенос срока финального отчета миссии на месяц также говорит о том, что крайней датой в решении этого вопроса станет 18 ноября. В этот день, как ожидается, состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором может быть принято решение о судьбе ассоциации с Украиной.

В свою очередь директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что продление миссии ЕП свидетельствует о том, что решение проблемы освобождения экс-премьера найдено в контексте ее отправки на лечение в Германию.

"Это означает, что до 15 октября успели, в принципе, решить вопрос Тимошенко, согласившись на ее выезд на лечение в Германию, но технически, с точки зрения правоприменения, законодательного обеспечения выезда и условий пребывания ее на лечении, с точки зрения обязательств страны, которая принимает узника на лечение, этот вопрос еще не проработан",- сказал политолог.

По мнению эксперта, теперь слово за украинским парламентом, который до 15 ноября должен принять закон о возможности выезда заключенных на лечение за границу, который после этого должен подписать президент страны Виктор Янукович.

Лидеры политических фракций Европарламента приняли в понедельник решение продлить до середины ноября работу мониторинговой миссии в Украине, которую осуществляют экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава Европарламента Пэт Кокс. Таким образом, членам мониторинговой миссии ЕП за несколько дней до саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе предстоит высказать свое мнение о готовности Киева к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС.