Формальных оснований для помилования Тимошенко нет - академик АПН
Формальных оснований для помилования экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на данный момент не существует, считает академик Академии правовых наук Украины Александр Бандурка
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Харькове, говоря о возможности отправить Тимошенко на лечение за границу.
«Если руководствоваться формальными признаками закона, оснований для помилования осужденной Юлии Тимошенко я как юрист не вижу», - сказал Бандурка.
Как один из вариантов решения вопроса Тимошенко академик назвал практику «отправления наказания с отсрочкой». «В мировой юридической практике есть такое понятие как отправление наказания с отсрочкой. Если будет принят соответствующий закон в Украине, то Президент должен будет его выполнять», – пояснил Бандурка.
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При этом он подчеркнул, что если будет принят соответствующий закон, а Тимошенко после лечения не вернется в Украину для отбывания наказания, то это формально будет расцениваться как побег.