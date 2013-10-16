Эксперты ставят на победу оппозиционных кандидатов в «проблемных» округах – опрос

Такое мнение высказали ведущие украинские политические эксперты в ходе опроса, проведенного с 9 по 14 октября Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Так, подавляющее большинство экспертов (66,7%) считает, что в округах победят представители оппозиции. В то же время на победу кандидатов от власти ставят только 6,7% опрошенных. По мнению политологов, у нейтральных кандидатов на повторных выборах шансов не будет совсем (0,0%). Затруднились с ответом 26,6% респондентов.

Среди факторов, которые в наибольшей степени повлияют на электоральный успех, эксперты назвали: партийную принадлежность (43,3%), личную популярность (16,7%) и финансовые ресурсы (6,7%) кандидатов. 33,3% опрошенных считают, что победа будет зависеть от других показателей.

В опросе приняли участие следующие эксперты: Биденко Артем (политолог, эксперт по рекламным коммуникациям), Богуш Денис (политтехнолог, президент компании Bohush Communications), Бондаренко Кость (политолог, Председатель правления Института украинской политики и Фонда «Украинская политика»), Булавин Александр (политтехнолог), Булгак Павел (журналист, политический эксперт), Гайдай Сергей (политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства «Гайдай.Ком»), Гарань Алексей (политолог, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии), Голобуцкий Алексей (политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций), Джангиров Дмитрий (политолог, политтехнолог), Жданов Игорь (политолог, президент аналитического центра «Открытая политика»), Кругляковский Павел (политтехнолог), Виталий Кулик (политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества), Луценко Анатолий (политтехнолог, директор компании «GMT Group»), Магда Евгений (политический обозреватель), Макитра Ярослав (политтехнолог), Матвиенко Константин (политолог, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика»), Михальченко Николай (политолог, социолог, заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины), Пиховшек Вячеслав (политический аналитик), Покальчук Олег (социальный психолог), Поляков Владимир (политтехнолог), Попов Игорь (политолог), Портников Виталий (журналист, политический обозреватель, президент телеканала ТВi), Столярчук Дмитрий (политический эксперт, директор коммуникационной компании «Агентство медиастратегий»), Стоякин Василий (политолог, политтехнолог, директор «Центра политического маркетинга»), Таран Сергей (политолог, Председатель Правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір»), Филиндаш Евгений (политолог), Цыбулько Владимир (политолог), Черненко Александр (политический эксперт, Глава правления Комитета избирателей Украины), Якименко Юрий (заместитель Генерального директора, директор политико-правовых программ, Центр Разумкова), Яхно Олеся (политический эксперт).