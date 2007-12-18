Верховная Рада ушла на перерыв

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 10.40.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что перерыв объявлен по требованию двух фракций - БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что парламент сегодня первым вопросом должен был рассматривать представление о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра. Кроме того, он отметил, что после этого должен был рассматриваться вопрос об освобождении Виктора ЯНУКОВИЧА от должности председателя правительства, о формировании нового состава правительства и освобождении нынешнего, а также вопрос о досрочном прекращении полномочий тех народных депутатов, которые войдут в новый состав Кабмина.