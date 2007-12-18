Партия регионов отказывается «подниматься как школьники»

Фракция Партии регионов не намерена регистрироваться для участия в голосовании за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила член этой фракции Анна ГЕРМАН.

Она напомнила, что голосование за Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить путем вставания депутатов с их личных мест. «Наша фракция не хочет подниматься как школьники», - сказала она.

А.ГЕРМАН также сообщила, что фракция Партии регионов вчера подала свой личный список депутатов в состав парламентских комитетов. При этом она отказалась сказать, сколько комитетов будут принадлежать по квоте фракции Партии регионов. «Меня это меньше всего волнует», - сказала она.