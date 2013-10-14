Главное за день: обзор топ-новостей

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Для Сирии вступила в силу конвенция о запрете химоружия

Процесс присоединения Сирии к конвенции юридически завершился, согласно процедуре, по истечении 30 дней после подачи заявки, направленной 14 сентября. Сирийское правительство уже начало сотрудничество с ООН по уничтожению своего химического оружия - после того, как международным инспекторам удалось подтвердить факт его применения при сирийском конфликте.

В Москве задержали около 380 человек, которые будут допрошены по делу о хулиганстве (фото)

Около 380 задержанных в районе Западного Бирюлева в Москве будут допрошены по уголовному делу о хулиганстве. 13 октября, «народный сход», собравший по некоторым оценкам 600 человек, завершился погромом торгового центра «Бирюза», возведением баррикад и столкновениями с бойцами ОМОНа. Толпа, в которой националисты, футбольные фанаты и местные жители, набросились на «бирюзу» с криками «Россия для русских!» и «Русские, вперед!». После того, как полицейские начали оттеснять толпу от разгромленного торгового центра "Бирюза", в них полетели бутылки, камни, палки и металлические урны.

Сегодня отмечают один из главных церковных праздников - Покрова

Сегодня православные и греко-католики отмечают один из крупнейших церковных праздников года - Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица считается покровительницей украинских казаков, поэтому с 1999 года в Украине 14 октября отмечается День украинского казачества. Также 14 октября 1942 года было официально образовано Украинскую повстанческую армию.

Глава МВФ: США могут поставить весь мир на грань рецессии

Упорство демократов и республиканцев в сенате США поставило мир на грань новой рецессии. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она предупредила американцев о возможных последствиях очередного долгового кризиса в США. «Если такой масштабный сбой и отсутствие определенности будет продолжаться, то это приведет к появлению больших финансовых проблем во всем мире. Мы окажемся на грани сползания в рецессию», - заявила Лагард в интервью американскому телеканалу NBC

Ирина Крашкова: Я хочу слышать все (видео)

Несмотря на то, что доказывать в суде то, что над тобой надругались, изнасиловали, пытались убить - почти так же трудно, как пережить все эти издевательства, Ирина Крашкова все равно собирается посещать все заседания.

Украина может войти в "Вышеградскую четверку" - президент Чехии

Милош Земан отметил, что, по его мнению, в случае расширения состава группы, прежде всего, ее должна пополнить Словения. «Расширение «Вышеградской группы» должно происходить отдельными этапами. Я сам отстаиваю мнение, что первой на повестке должна стать Словения, которая органично входит в среднеевропейское пространство и имеет с другими странами «четверки» общую историю. Я бы также поддержал усиленное сотрудничество с Австрией, это называется «Вышеград плюс». И не вижу причин, почему бы дальше, уже в рамках «Вышеграда плюс», следующей не могла бы быть Украина», - отметил чешский президент.

СМИ: В КНДР испытывают химическое оружие на заключенных

В Северной Корее химическое оружие тестируют на политических заключенных. Такое утверждение содержится в докладе Американо-корейского института Джона Хопкинса передовых международных исследований. Об этом рассказали как сами заключенные, так и бывшие охранники. Один перебежчик, который стал свидетелем 22 опытов, рассказал, как это происходит.

Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller) Жюри отметило их работы, касающиеся «эмпирического анализа цен на активы». Исследования позволяют прогнозировать биржевые котировки в дальней перспективе. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

Общего призыва в армию больше не будет - Янукович

«Я сегодня утром подписал указ. Уже больше призыва не будет. Там все расписано, как будут освобождаться в запас солдаты срочной службы, и пойдут в этом году последние, и не будем призывать», - сказал президент, отметив, что набор на срочную службу сохранится во внутренних войсках.

В Киеве прошел митинг, посвященный годовщине УПА

Националисты от парка Шевченко прошли маршем по Крещатику к Михайловской площади. Участники Марша шли с лозунгами в защиту национальных, социальных, исторических и гражданских прав украинцев. Требования мероприятия: вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября - День создания УПА - государственным праздником.