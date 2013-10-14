Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

14:17, 14 октября 2013
Мир
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Лауреатами премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller)

Жюри отметило их работы, которые касаются «эмпирического анализа цен на активы», сообщает Lenta.ru. Исследования позволяют прогнозировать в биржевые котировки в долгой перспективе. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

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В прошлом году премию имени Альфреда Нобеля получили Элвин Рот и Ллойд Шепли. Ученые из Гарварда и Калифорнийского университета посвятили свои исследования вопросу оптимального распределения ресурсов между потребителями. В частности, их работы применяются для анализа распределения учеников с разными способностями по школам разной престижности.

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