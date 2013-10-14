Назван лауреат Нобелевской премии по экономике
14:17, 14 октября 2013Мир
1929 0
Лауреатами премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Петер Хансен (Lars Peter Hansen) и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller)
Жюри отметило их работы, которые касаются «эмпирического анализа цен на активы», сообщает Lenta.ru. Исследования позволяют прогнозировать в биржевые котировки в долгой перспективе. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.
По теме: Назван лауреат Нобелевской премии мира
В прошлом году премию имени Альфреда Нобеля получили Элвин Рот и Ллойд Шепли. Ученые из Гарварда и Калифорнийского университета посвятили свои исследования вопросу оптимального распределения ресурсов между потребителями. В частности, их работы применяются для анализа распределения учеников с разными способностями по школам разной престижности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter