Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Жюри отметило их работы, которые касаются «эмпирического анализа цен на активы», сообщает Lenta.ru. Исследования позволяют прогнозировать в биржевые котировки в долгой перспективе. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

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В прошлом году премию имени Альфреда Нобеля получили Элвин Рот и Ллойд Шепли. Ученые из Гарварда и Калифорнийского университета посвятили свои исследования вопросу оптимального распределения ресурсов между потребителями. В частности, их работы применяются для анализа распределения учеников с разными способностями по школам разной престижности.